Siyah-beyazlı takım son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, siyah-beyazlı ekip bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Antrenmanı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de izledi.

Partizan-Beşiktaş maçı yarın TSİ 21.30'da başlayacak. Konuk takım taraftarlarının alınmayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.