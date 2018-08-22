Beşiktaş, Partizan maçına hazır – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , Partizan maçına hazır

    Beşiktaş, Partizan maçına hazır

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda 'ın Partizan takımıyla karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı takım son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda yaptı.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, siyah-beyazlı ekip bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

    Antrenmanı, bir dönem 'da da forma giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de izledi.

    Partizan- maçı yarın TSİ 21.30'da başlayacak. Konuk takım taraftarlarının alınmayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

    1. 22.8.2018 22:38
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