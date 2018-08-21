Vida’ ya milli davet – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Vida’ ya milli davet

    Vida’ ya milli davet
    DÜNYA Kupası'ndaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Vida; Hırvatistan'ın 'le özel, 'yla da Uluslar Ligi'nde yapacağı müsabakaların aday kadrosuna çağırıldı. Hırvatistan, 6 Eylül'de Portekiz ile oynayacağı özel maçın ardından, 11 Eylül'de ise UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
    1. 21.8.2018
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