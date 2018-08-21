Quaresma geldi Lens gitti! – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Quaresma geldi gitti!

    Quaresma geldi Lens gitti!

    Quaresma, maçındaki performansıyla ‘Eski günlerine döndü’ dedirtti Aynı maçta sakatlanan ’in leğen kemiğinde ödem ve kanama tespit edildi

    'a Erzurumspor maçı sonrası bir iyi bir de kötü haber geld... Quaresma, 'in performansı sonrasında "Acaba formayı kapıyor mu?" eleştirilerine, Erzurumspor karşısındaki oyunuyla sonlandırdı. Portekizli, 46 kez topla buluştuğu maçta 1 gol attı, 2 isabetli şut çekti 2 kilit pas verdi. 14 ortanın 7'si yerini buldu; 2'de 2 başarılı uzun top attı. Böylece formayı yeniden geri almayı büyük ölçüde garantiledi.

    2-3 GÜN AYRI KALACAK
    Lens ise 'da talihsiz bir sakatlık yaşadı. 30 yaşındaki oyuncunun leğen kemiğine aldığı darbeden dolayı ödem ve kanama oluştuğu öğrenildi. Lens'in durumunun ağır olmadığı ve 2-3 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği belirtildi. Hollandalı, maçın son dakikalarında sakatlığından dolayı oyundan ayrılırken oyuncu değişiklik hakkı bulunmadığı için Beşiktaş son dakikaları 10 kişi tamamlamıştı.
    1. 21.8.2018
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