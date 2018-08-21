Konuk taraftar izleyemeyecek – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Konuk taraftar izleyemeyecek

    Konuk taraftar izleyemeyecek
    Partizan ile arasında oynanacak Avrupa Ligi play-off turu maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak. tarafından "yüksek riskli maç" ilan edildiği için Belgrad ve 'da oynanacak karşılaşmalara misafir takım taraftarları, biletleri olsa dahi giremeyecekler.
    1. 21.8.2018
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