Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile dizi ve sinema oyuncusu eşi Şükran Ovalı'nın çocukları dünyaya geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Mihran Ela ismini verdi.

Açıklamada, "Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı tebrik eder, Mihran Ela'ya uzun ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.