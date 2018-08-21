Caner Erkin baba oldu
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile dizi ve sinema oyuncusu eşi Şükran Ovalı'nın çocukları dünyaya geldi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Mihran Ela ismini verdi.
Açıklamada, "Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı tebrik eder, Mihran Ela'ya uzun ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
- 21.8.2018 18:42
- Güncelleme: 21.8.2018 18:43
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Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
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Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Toplam 4
Yorum
Rayner Yaşlı oyuncuya bu kadar parayla transfer edilmesi çok düşündürücü Şenol yeter deyince sen çalışansın işine bak vaybe
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Topal bekleneni veremedi
Toplam 3
Yorum
taraftar adam 2 haftada 4 maça çıktı birde hafta başlarında kim böyle maça çıkar
Caner Erkin baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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