Caner Erkin baba oldu – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    baba oldu

    Caner Erkin baba oldu

    Beşiktaşlı futbolcu ile dizi ve sinema oyuncusu eşi 'nın çocukları dünyaya geldi.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine ismini verdi.

    Açıklamada, "Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı tebrik eder, Mihran Ela'ya uzun ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

    1. 21.8.2018 18:42
    2. Güncelleme: 21.8.2018 18:43
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