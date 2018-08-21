Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen siyah beyazlılar Partizan maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in oynanan futboldan memnun olmadığı ve eksikleri gidermek için özel çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Negredo'nun form grafiğini yükseltmesi moralleri yükseltirken, Beşiktaş'ta Vagner Love'a ise talip var.

Bein Sports'un haberine göre; Forvet arayışındaki Göztepe, Brezilyalı yıldızla ilgili nabız yokluyor. İki ekibin anlaşmaya varması halinde Vagner Love kiralık olarak İzmir temsilcisinin yolunu tutabilir.

Öte yandan Beşiktaş 15 Eylül'de tüzük tadili için genel kurulu toplama kararı aldı.