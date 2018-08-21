Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif

    Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif

    deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek sezona ikide ikiyle başlayan 'ın Brezilyalı forveti Vagner Love'a 'den talip var.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen siyah beyazlılar Partizan maçı hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör 'in oynanan futboldan memnun olmadığı ve eksikleri gidermek için özel çalışmalar yapacağı öğrenildi.

    Negredo'nun form grafiğini yükseltmesi moralleri yükseltirken, 'ta Vagner Love'a ise talip var.

    Bein Sports'un haberine göre; Forvet arayışındaki Göztepe, Brezilyalı yıldızla ilgili nabız yokluyor. İki ekibin anlaşmaya varması halinde Vagner Love kiralık olarak İzmir temsilcisinin yolunu tutabilir.

    Öte yandan Beşiktaş 15 Eylül'de tüzük tadili için genel kurulu toplama kararı aldı.

    1. 20.8.2018 18:42
    2. Güncelleme: 21.8.2018 01:42
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