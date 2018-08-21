Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Erzurum deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek sezona ikide ikiyle başlayan Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love'a Süper Lig'den talip var.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen siyah beyazlılar Partizan maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in oynanan futboldan memnun olmadığı ve eksikleri gidermek için özel çalışmalar yapacağı öğrenildi.
Negredo'nun form grafiğini yükseltmesi moralleri yükseltirken, Beşiktaş'ta Vagner Love'a ise talip var.
Bein Sports'un haberine göre; Forvet arayışındaki Göztepe, Brezilyalı yıldızla ilgili nabız yokluyor. İki ekibin anlaşmaya varması halinde Vagner Love kiralık olarak İzmir temsilcisinin yolunu tutabilir.
Öte yandan Beşiktaş 15 Eylül'de tüzük tadili için genel kurulu toplama kararı aldı.
- 20.8.2018 18:42
- Güncelleme: 21.8.2018 01:42
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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