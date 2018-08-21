Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    , Partizan maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, ayak tenisi oyunu, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    Siyah beyazlı ekip yarın saat 14.00'te özel uçakla 'ın başkenti Belgrad'a gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacak.

    1. 21.8.2018 21:21
    2. Güncelleme: 21.8.2018 21:21
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