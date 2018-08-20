Vida vasattı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Vida vasattı

    Vida vasattı

    Hırvat stoper ilk maçında zorlandı

    DÜNYA Kupası'nda Hırvatistan ile final oynayan Domagoj Vida, formasıyla bu sezon ilk kez sahaya çıktı. 'daki performansı sonrası Avrupa devlerinin transfer listesine giren tecrübeli stoper, 'deki ilk maçında vasat bir görüntü çizdi. Özellikle ilk yarıda Erzurumspor'un etkili isimleri Munsy ve Sunu karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Vida'nın tam hazır olmadığı gözlendi. Domagoj maçın ikinci yarısında daha iyiydi.
    1. 20.8.2018
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