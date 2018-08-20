Son 4 sezonun en iyi başlangıcı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Son 4 sezonun en iyi başlangıcı

    Son 4 sezonun en iyi başlangıcı

    , ilk 6 resmi maçtaki sonuçlara göre 2013-14’ten sonraki en iyi başlangıcını yaptı

    Süper Lig'de 2013- 14 sezonundan sonra ligde ilk defa 2'de 2 yapan , aynı tarihten sonra bir başarıya daha imza attı. , sezonun ilk 6 resmi maçları itibariyle 2013-14'ten beri en iyi başlangıcını yaptı. Torshavn maçlarından 2 galibiyet çıkaran Beşiktaş, ligde Akhisar, Erzurum ve Avrupa Ligi'nde de LASK ile oynanan ilk maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 2013- 2014 sezonunda da yine bu sezonda olduğu gibi 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

    TARAFTARA TEŞEKKÜR
    Beşiktaş, maç sonrası taraftarlara teşekkür etti. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Erzurum deplasmanında takımımızı yalnız bırakmayan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürler" denildi ve alkış emojisi konuldu.
    1. 20.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son 4 sezonun en iyi başlangıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN