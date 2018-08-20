Son 4 sezonun en iyi başlangıcı
Kara Kartal, ilk 6 resmi maçtaki sonuçlara göre 2013-14’ten sonraki en iyi başlangıcını yaptı
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Beşiktaş, maç sonrası taraftarlara teşekkür etti. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Erzurum deplasmanında takımımızı yalnız bırakmayan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürler" denildi ve alkış emojisi konuldu.
- 20.8.2018
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Toplam 1
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arma şu arapları GS ye bela eden ne diyim sana
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
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kartall şenol güneş negredo yerine burağı sayıklama.negredo kalsın daha iyi.love gitsin.bize lazım olan sağlam bir orta saha.umut ve larinle forvet
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Toplam 6
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ramad en azından az da olsa bişeyler kazandıracak..Ya diğerleri...
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