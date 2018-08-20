Siteden yanlış Tweet! – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Siteden yanlış Tweet!

    Siteden yanlış Tweet!
    'ün attığı golde 'ın resmi Twitter hesabı bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı ekibin twitter adresinden takımın gol sevinci paylaşılarak önce, "Vida'nın attığı golden sonra takımımızın sevinci" yazılı tweet atıldı. Kısa bir süre sonra yapılan hata fark edildi. Tweet silindi ve olarak düzeltilerek tekrar atıldı.
    1. 20.8.2018
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