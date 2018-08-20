Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Negredo'nun yarın siyah-beyazlı takıma veda edeceği belirtildi. Al Nassr son olarak Fenerbahçe'den Giuliano'yu 10,5 milyon euro'ya transfer etmişti
Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle Al Nassr'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.
Ligde ve Avrupa'da attığı 2 golle Kartal'ı ipten alan Negredo, dün oynanan Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim" diyerek ayrılık mesajı vermişti.
- 20.8.2018 21:26
- Güncelleme: 20.8.2018 22:09
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Toplam 1
Yorum
Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 8
Yorum
Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 7
Yorum
Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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