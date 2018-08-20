Lens sakatlandı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Lens sakatlandı

    Lens sakatlandı

    72’de giren Hollandalı oyuncu maçı tamamlayamadı

    BEŞİKTAŞ maçın son anlarını 10 kişi tamamladı. 72. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olan Jeremain Lens, uzatmalar oynanırken bir pozisyonda sakatlandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından bir süre sahada kalan yıldız, 90+2'de kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Lens, görevlilerin yardımıyla kenara geldi ve doğrudan soyunma odasına gitti. Lens'in durumu bugün belli olacak.
    1. 20.8.2018
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