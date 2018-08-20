Kaptan Q7 iyi uçuşlar diler

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı. Siyah- beyazlılar deplasmanda maça kötü başladı. 16'da Scuk'un vuruşunda Vida'ya çarpan top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Beşiktaş sahada yokları oynarken, ev sahibi Erzurumspor sayısız fırsatı harcayıp, bir kez de direğe takılarak farkı açma şansını tepti. İkinci yarı tablo değişti.



2'NCi YARI AÇILDI

Beşiktaş gerçek kimliğine dönerek, oyunu rakip sahaya yıktı. 53'te Gökhan kafa ile skora denge getirirken, 77'de Negredo topuğuyla Kartal'ı öne taşıdı. Son sözü penaltıdan Quaresma söyledi: 1-3. Beşiktaş bu sonuçla 3 puanı cebe indirirken, sezona 2'de 2 ile başladı. Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynayacağı play-off maçı öncesi moral tazeledi.



QUARESMA ŞOV

Gecenin yıldızı ise tartışmasız Ricardo Quaresma'ydı... Portekizli futbolcu, sağ kanatta yine çok etkili bir oyun sergiledi. 53'te kornerden topu Gökhan'ın kafası ile buluşturan, 77'de Negredo'ya 'al da at' pası gönderen tecrübeli oyuncu, penaltıdan attığı golde ise kaleci Hakan'ı ters köşeye yollayıp, galibiyete imzasını attı. Bu sezon da Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri olacağını gösterdi.