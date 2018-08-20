Gökhan Gönül’den 533 gün sonra gol – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’den 533 gün sonra gol

    <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a>’den 533 gün sonra gol
    ERZURUMSPOR karşısında 53'te kafayla skoru 1-1'e getiren golü atan Beşiktaşlı , 533 gün sonra golle tanıştı. Tecrübeli oyuncu, son kez 4 Mart 2017'de 'a karşı fileleri havalandırmıştı. Attığı golle takımını uykudan uyandıran Gökhan sağ bekte çalışkan bir görüntü çizdi ve özellikle hücuma verdiği destekle galibiyette rol oynadı.
    1. 20.8.2018
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