Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Erzurum deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek sezona ikide ikiyle başlayan Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love'a Süper Lig'den talip var.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen siyah beyazlılar Partizan maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in oynanan futboldan memnun olmadığı ve eksikleri gidermek için özel çalışmalar yapacağı öğrenildi.
Negredo'nun form grafiğini yükseltmesi moralleri yükseltirken, Beşiktaş'ta Vagner Love'a ise talip var.
Bein Sports'un haberine göre; Forvet arayışındaki Göztepe, Brezilyalı yıldızla ilgili nabız yokluyor. İki ekibin anlaşmaya varması halinde Vagner Love kiralık olarak İzmir temsilcisinin yolunu tutabilir.
Öte yandan Beşiktaş 15 Eylül'de tüzük tadili için genel kurulu toplama kararı aldı.
- 20.8.2018 18:42
- Güncelleme: 20.8.2018 18:44
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Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
eray negrado kart cezalısı love mecburen oynayacak ya da pektemk güvenilecek tolga gökhan pepe vida adriano q7 medel tolgay caner babel love
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 7
Yorum
Kamil Tolga geri paslarını taca veya kornere at adama veriyorsun
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 6
Yorum
Alexs10 Yapacağımı yaptım, batırdım gittin diyorsun yani.
Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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