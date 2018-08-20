Alvaro Negredo'dan flaş transfer açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo: - "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum"
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Alvaro Negredo, "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum." dedi.
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol forvet, ev sahibi ekibin ilk yarıda çok baskılı oynadığını söyleyerek, "Golü bulmalarının ardından rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. İkinci yarı ise çok daha farklıydı. İstekli bir şekilde sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.
Bir basın mensubunun, takımdaki geleceğiyle ilgili sorusu üzerine Negredo, "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim. Şu anda galibiyetin tadını çıkarıyorum." şeklinde cevap verdi.
Sahada elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Sevdiğim işi yapıyorum. Sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundayım. İşimizde şans faktörü de var. Bazen oluyor, bazen olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.
- 19.8.2018 23:28
- Güncelleme: 20.8.2018 02:04
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
arma şu arapları GS ye bela eden ne diyim sana
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
Toplam 1
Yorum
kartall şenol güneş negredo yerine burağı sayıklama.negredo kalsın daha iyi.love gitsin.bize lazım olan sağlam bir orta saha.umut ve larinle forvet
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Toplam 6
Yorum
ramad en azından az da olsa bişeyler kazandıracak..Ya diğerleri...
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