Sarıca: Benim için onurdur – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Sarıca: Benim için onurdur

    Sarıca: Benim için onurdur
    BEŞİKTAŞ SJ başantrenörlük görevinden, siyah-beyazlı kulüple anlaşarak ayrılan , kararın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Sarıca "Yıllarca sporcu olarak gururla taşıdığım ay-yıldızlı formayı, başantrenör olarak taşımak benim için bir onurdur" dedi.
    1. 19.8.2018
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