Partizan’ın lig maçı ertelendi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’ın lig maçı ertelendi

    <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a>’ın lig maçı ertelendi

    Federasyonu, ’ın bugünkü lig maçını; ile oynayacağı maçların ülke puanı için önem taşıdığı gerekçesiyle ertelendi

    SIRBİSTAN Federasyonu, UEFA 'nde ile karşılaşacak Partizan'ın bugün oynaması gereken lig maçının ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanması planlanan -Rad karşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu. Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta 'ı ağırlayacak 'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi. Açıklamada, 'ın grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu lig maçının ertelendiği ifade edildi.
    1. 19.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ın lig maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN