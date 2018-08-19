Alvaro Negredo'dan flaş transfer açıklaması – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Alvaro 'dan flaş transfer açıklaması

    Alvaro Negredo'dan flaş transfer açıklaması

    Beşiktaşlı futbolcu Alvaro : - "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum"

    'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden 'ta siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Alvaro , "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum." dedi.

    Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol forvet, ev sahibi ekibin ilk yarıda çok baskılı oynadığını söyleyerek, "Golü bulmalarının ardından rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. İkinci yarı ise çok daha farklıydı. İstekli bir şekilde sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

    Bir basın mensubunun, takımdaki geleceğiyle ilgili sorusu üzerine Negredo, "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim. Şu anda galibiyetin tadını çıkarıyorum." şeklinde cevap verdi.

    Sahada elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Sevdiğim işi yapıyorum. Sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundayım. İşimizde şans faktörü de var. Bazen oluyor, bazen olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 19.8.2018 23:28
    2. Güncelleme: 19.8.2018 23:51
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