Alvaro Negredo'dan flaş transfer açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo: - "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum"
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Alvaro Negredo, "Sezona iyi başladım. İyi çalışarak performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum." dedi.
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol forvet, ev sahibi ekibin ilk yarıda çok baskılı oynadığını söyleyerek, "Golü bulmalarının ardından rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. İkinci yarı ise çok daha farklıydı. İstekli bir şekilde sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.
Bir basın mensubunun, takımdaki geleceğiyle ilgili sorusu üzerine Negredo, "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim. Şu anda galibiyetin tadını çıkarıyorum." şeklinde cevap verdi.
Sahada elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Sevdiğim işi yapıyorum. Sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundayım. İşimizde şans faktörü de var. Bazen oluyor, bazen olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.
- 19.8.2018 23:28
- Güncelleme: 19.8.2018 23:51
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Toplam 1
Yorum
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Alvaro Negredo'dan flaş transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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