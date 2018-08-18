Takımdan ayrılan Talisca’nın yerine yeni bir maestro arayan Beşiktaş, aradığı ismi Almaya’da buldu. 29 yaşındaki Meksikalı imza için Türkiye’ye geldi
GEÇEN SEZON SAKATTI
MEKSİKA Milli Takımı'nda da görev yapan Marco Fabian'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübü Eintracht Frankfurt ile de büyük ölçüde el sıkışıldığı ifade edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Fabian, 2016'da 3 .7 milyon euro'ya Frankfurt'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 24 maçta 7 gol atıp, 4 asist yapan Meksikalı yıldız, geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta görev aldı ve 1 kez ağları havalandırdı.
MARCO FABIAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
Doğum yeri: Meksika
Boy: 1.70
Mevki: 10 Numara
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2009-13 Guadalajara 193 46
2012- Meksika 40 9
2013-14 Cruz Azul 35 7
2014-16 Guadalajara 39 11
2016- E.Frankfurt 49 8
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Marco Fabian İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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