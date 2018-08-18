Marco Fabian İstanbul'da – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Marco Fabian İstanbul'da

    Takımdan ayrılan ’nın yerine yeni bir maestro arayan , aradığı ismi Almaya’da buldu. 29 yaşındaki Meksikalı imza için ’ye geldi

    UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz'i eleyen 'ta çalışmaları yeniden hız kazandı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda takımdan ayrılan 'nın yerine aradığı 'yı 'da buldu. , Bundesliga ekiplerinden 'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı dün akşam saatlerinde 'a getirdi. Menajeriyle birlikte 'na geldiği belirtilen Fabian ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

    GEÇEN SEZON SAKATTI
    'nda da görev yapan Marco Fabian'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübü Eintracht Frankfurt ile de büyük ölçüde el sıkışıldığı ifade edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Fabian, 2016'da 3 .7 milyon euro'ya Frankfurt'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 24 maçta 7 gol atıp, 4 asist yapan Meksikalı yıldız, geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 maçta görev aldı ve 1 kez ağları havalandırdı.

    MARCO FABIAN KİMDİR?

    Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
    Doğum yeri: Meksika
    Boy: 1.70
    Mevki: 10 Numara

    PROFESYONEL KARİYERİ

    Yıl Takım Maç Gol
    2009-13 Guadalajara 193 46
    2012- Meksika 40 9
    2013-14 Cruz Azul 35 7
    2014-16 Guadalajara 39 11
    2016- E.Frankfurt 49 8
    1. 18.8.2018
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