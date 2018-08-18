Love gidiyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Love gidiyor

    Love gidiyor
    GEÇTİĞİMİZ sezon ara transfer döneminde 'a katılan Vagner Love için Beşiktaş Kulübü'nün fesih teklifi yaptığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya fesih teklifi yapan siyahbeyazlı yönetimin bu teklifine 'ın sıcak bakmadığı ve kalan 2 yıldan 1 yılını peşin istediği bildirilirken, yönetimin bunu reddettiği vurgulandı. Santos Kulübü ile anlaşamayan Vagner Love için ile görüşmeler devam ediyor. Bu arada 'in LASK maçında oyun kilitlendiği anlarda Vagner Love'u sahaya sürecekti. Fakat bir akşam önce kendisine gelip, "Santos beni istiyor, gönderin beni" dediği için sambacıya güveninin kaybolduğu ve 'yu oyuna sürdüğü belirtildi.
    1. 18.8.2018
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