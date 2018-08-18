Dusko Tosic: "Favori Beşiktaş"
Çin’e giden Tosic “Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde her takıma karşı favori olur, buna Partizan da dahil” dedi.
2-3 TRANSFER OLACAK
Beşiktaş'ta yeni transferlerin olacağını da kaydeden Dusko Tosic şöyle devam etti: "Avrupa Ligi, Beşiktaş'ın ligdeki şampiyonluk şansını etkilemez ancak bu konu sezonun 2. yarısında gündeme gelir. Beşiktaş takım olarak biraz değişti, yeni oyuncular da gelebilir. Belki 2-3 transfer daha olacaktır. Takım daha da güçlenecektir." 33 yaşındaki oyuncu, Şenol Güneş için de, "Çok tecrübeli bir teknik adam, en küçük detaya kadar takımı inceler" ifadelerini kullandı.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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