Dusko Tosic: "Favori Beşiktaş" – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Dusko Tosic: "Favori "

    Dusko Tosic: "Favori Beşiktaş"

    Çin’e giden Tosic “, ’nde her takıma karşı favori olur, buna da dahil” dedi.

    'ın eski stoperi Dusko Tosic, 'nde eşleşmesini Sırp basınına değerlendirdi. Beşiktaş'ın favori olduğunu belirten Tosic, "Beşiktaş'ın kadrosunda Pepe, Quaresma, Babel, Negredo gibi oyuncular var. Böyle bir takım, UEFA Avrupa Ligi'nde her takıma karşı favori olur, buna Partizan da dahil" diye konuştu. Siyah-beyazlıların tecrübeli olduğunu vurgulayan Sırp stoper, "Son 3 sezonda Beşiktaş harika sonuçlar elde etti. Her sezon hedef daha da büyüyor" dedi.

    2-3 TRANSFER OLACAK
    Beşiktaş'ta yeni transferlerin olacağını da kaydeden şöyle devam etti: "Avrupa Ligi, Beşiktaş'ın ligdeki şampiyonluk şansını etkilemez ancak bu konu sezonun 2. yarısında gündeme gelir. Beşiktaş takım olarak biraz değişti, yeni oyuncular da gelebilir. Belki 2-3 transfer daha olacaktır. Takım daha da güçlenecektir." 33 yaşındaki oyuncu, için de, "Çok tecrübeli bir teknik adam, en küçük detaya kadar takımı inceler" ifadelerini kullandı.
    1. 18.8.2018
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