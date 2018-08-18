Böyle gitmez! İşte Beşiktaş'ta dikkat çeken 5 eksik
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmesi yüzleri güldürse de ortaya konan futbolun beklentilerin gerisinde kalması da camianın keyfini kaçırdı
1- Geçen sezon da çoğu zaman yaşanan ve şampiyonluğun kaçırılmasında önemli etkenlerden biri sayılan "Nasıl olsa kazanırız" havası, Linz maçlarında tekrar ortaya çıktı. Maçın başından itibaren aşırı kontrollü ve temposuz oyun, oyuncuların maçı önemsemez görünen tavırları, az daha Avrupa'ya Ağustos ayında veda edilmesine sebep oluyordu.
2- Talisca'nın gitmesinden sonra yerine geçen Oğuzhan şu ana kadar ne 10 numarada tam performans ortaya koyuyor ne de ceza sahası içinde etkili oluyor. Durumun böyle olması da Larin'in ceza sahası içinde tek başına kalmasına ve rakip stoperler arasında kaybolmasına yol açıyor. Özetle Beşiktaş'ın acil olarak kaliteli 10 numaraya ihtiyacı var.
3- Atiba'nın şartlarda anlaşamadığı için sezon başı kampına katılamaması orta sahanın işleyişini olumsuz etkiledi. Tolgay ve Medel ile doldurulan orta sahada her iki oyuncunun Linz ve Akhisar maçlarının ikinci yarısı ile dün akşam maçın başından itibaren yedikleri prese karşı koyamamaları mahkum oyunun önemli sebeplerinden biri oldu.
4- Stoper mevkiine alınan yeni transfer Enzo Roco'nun özellikle bire bir pozisyonlarda ağır kalması ve topları genelde rakibe atması dikkat çekti. Tosic gittikten sonra sadece Pepe-Vida'ya kalan stoper ikilisinde Vida'nın satılması halinde yeniden Medel'in oynaması sürpriz olmayacak. Yönetim kaleci Tolga'ya inanıyor ama taraftar bu konuda hala tedirgin.
5- Negredo'nun LASK maçında kurtarıcı olması adeta kaderin bir cilvesiydi. Larin'in istekli ama henüz yeterli olmayan performansına Love'un formsuzluğu da eklenince elde yine Negredo'dan başka santrfor yok gibi görünüyor. Ya da diğer çözüm yeni santrfor transferi. Ancak o da eldeki 5 santrfordan en az ikisinin satılmasıyla gerçekleşebilir.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Böyle gitmez! İşte Beşiktaş'ta dikkat çeken 5 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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