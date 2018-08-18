Beşiktaş'ın rakibi Partizan'ın ligdeki maçı ertelendi – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'ın rakibi 'ın ligdeki maçı ertelendi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın rakibi <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a>'ın ligdeki maçı ertelendi

    Sırbistan Futbol Federasyonu, 'ın yarın yapacağı Süper Lig karşılaşmasının, UEFA 'nde ile oynayacağı maçların ülke puanı için önem taşıdığı gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu

    Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA 'nde ile karşılaşacak 'ın yarın oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.

    Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanması planlanan -Rad kaşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.

    Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA play-off turu ilk maçında 'ı ağırlayacak Partizan'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi.

    Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.

    1. 18.8.2018 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın rakibi 'ın ligdeki maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN