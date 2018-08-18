Sırbistan Futbol Federasyonu, Partizan'ın yarın yapacağı Süper Lig karşılaşmasının, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maçların ülke puanı için önem taşıdığı gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu
Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın yarın oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanması planlanan Partizan-Rad kaşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.
Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi.
Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.
- 18.8.2018 12:25
-
Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco...
Toplam 2
Yorum
kurt adam adam antremana çıkmadan sahaya sürersen olacağı budur. Fatihi niye kestin. bu rezillik hocanın eseridir.
-
Kayseri, Timsah’a kilitlendi
Toplam 1
Yorum
mehmet gocuklar kayserispor başarılar dilerim favorim kayseri bize çifte bayram yaşatın sayın Ertuğrul Sağlam ve ekibi sizinleyiz
-
Alvaro Negredo haber bekliyor
Toplam 3
Yorum
ALPER 4.5 M EURO PARA ALIYOR BUNUN 4TE ÜÇÜNÜ 23 YAŞINDAKİ GENÇ BİR GOLCÜYE VERSEN SENİ UEFA ŞAMPİYONU HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPAR.
Beşiktaş'ın rakibi Partizan'ın ligdeki maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.