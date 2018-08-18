Alvaro Negredo haber bekliyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Alvaro haber bekliyor

    Alvaro Negredo haber bekliyor
    ŞENOL Güneş, Negredo için sezon öncesi, "Kampa gelmesine gerek yok" dedi. Bunun üzerine sağlık kontrolünden geçen , 'ya döndü. Başkan, "Hoca yanlış anlaşıldı" dedi ve oyuncuyu kampa gönderdi. Güneş bu kez de hem sakatlığını hem de aldığı yüksek parayı öne sürerek, "Dengeyi bozuyor" dedi. Başkan da Negredo'nun satılmasına 'onay' verdi. İspanya basını da Negredo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesi, Negredo'nun menajeri Lopez'in ile sözleşme feshi için görüşme yaptığını; olumlu yanıt çıkması durumunda oyuncunun Monoca'ya imza atacağını yazdı.
    1. 18.8.2018
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