Potaya 2 takviye birden
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı Kelsey Mitchell ve milli oyuncu Bahar Çağlar'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı Kelsey Mitchell ve milli oyuncu Bahar Çağlar'ı kadrosuna kattı. Guard pozisyonunda oynayan Mitchell ve uzun forvet Bahar Çağlar ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. 1995 doğumlu, 1.73 boyundaki Mitchell, geçen yıl 35 maçta görev aldı. 1988 doğumlu 1.90 boyundaki Bahar Çağlar da Yakın Doğu'da 2 sezon forma giydi.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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