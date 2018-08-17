Potaya 2 takviye birden – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Potaya 2 takviye birden

    Potaya 2 takviye birden

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ve milli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ve milli oyuncu 'ı kadrosuna kattı. Guard pozisyonunda oynayan Mitchell ve uzun forvet ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. 1995 doğumlu, 1.73 boyundaki Mitchell, geçen yıl 35 maçta görev aldı. 1988 doğumlu 1.90 boyundaki da Yakın Doğu'da 2 sezon forma giydi.

    1. 17.8.2018
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