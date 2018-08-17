Potaya 2 takviye birden

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı Kelsey Mitchell ve milli oyuncu Bahar Çağlar'ı kadrosuna kattı. Guard pozisyonunda oynayan Mitchell ve uzun forvet Bahar Çağlar ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. 1995 doğumlu, 1.73 boyundaki Mitchell, geçen yıl 35 maçta görev aldı. 1988 doğumlu 1.90 boyundaki Bahar Çağlar da Yakın Doğu'da 2 sezon forma giydi.