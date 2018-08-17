Oğuzhan kayıptı
Şenol Güneş'in ilk 11'de görev verdiği Oğuzhan Özyakup, bekleneni veremedi.
Şenol Güneş'in ilk 11'de görev verdiği Oğuzhan Özyakup, bekleneni veremedi. Genç futbolcu, orta sahada etkili olamazken, yaptığı top kayıpları ile dikkat çekti. LASK Linz'in ilk golü Oğuzhan'ın kaptırdığı bir top sonrasında gelişen atakla geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan'ı ikinci yarıda oyundan çıkartarak, yerine Ricardo Quaresma'yı sahaya sürdü.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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