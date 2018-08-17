Oğuzhan kayıptı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Oğuzhan kayıptı

    Oğuzhan kayıptı

    'in ilk 11'de görev verdiği , bekleneni veremedi.

    'in ilk 11'de görev verdiği , bekleneni veremedi. Genç futbolcu, orta sahada etkili olamazken, yaptığı top kayıpları ile dikkat çekti. LASK Linz'in ilk golü Oğuzhan'ın kaptırdığı bir top sonrasında gelişen atakla geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan'ı ikinci yarıda oyundan çıkartarak, yerine 'yı sahaya sürdü.

    1. 17.8.2018
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