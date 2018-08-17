Kuş uçurtmadılar!
LASK Linz Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, biletlerinin tamamının satıldığını duyurdu.
LASK Linz Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, biletlerinin tamamının satıldığını duyurdu. 13 bin 900 seyirci kapasiteli stadın yıllardan beri ilk kez kapalı gişe olması emniyet güçlerinin dikkatini maça vermesini de sağladı. Stada giriş noktalarının gerisinden itibaren önlem alan polis stadın içinde de hemen hemen tüm tribünlerin önünde önlem aldı.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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