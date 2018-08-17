Glasner yıkıldı: ‘Bir anlık hata tura mal oldu’ – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Glasner yıkıldı: ‘Bir anlık hata tura mal oldu’

    Glasner yıkıldı: ‘Bir anlık hata tura mal oldu’

    LASK Linz'in teknik direktörü , elenmeyi hak etmediklerini iddia etti.

    LASK Linz'in teknik direktörü , elenmeyi hak etmediklerini iddia etti. Takım olarak iki maçta da 'a karşı çok iyi bir performans sergilediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Etkili oynadık ve tur için ihtiyaç duyduğumuz 2 golü bulduk. Ancak son dakikada yaptığımız bir anlık hata bize çok pahalıya mal oldu. Beşiktaş tecrübesini konuşturdu. Elenmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    1. 17.8.2018
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