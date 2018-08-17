Glasner yıkıldı: ‘Bir anlık hata tura mal oldu’

LASK Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, elenmeyi hak etmediklerini iddia etti. Takım olarak iki maçta da Beşiktaş'a karşı çok iyi bir performans sergilediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Etkili oynadık ve tur için ihtiyaç duyduğumuz 2 golü bulduk. Ancak son dakikada yaptığımız bir anlık hata bize çok pahalıya mal oldu. Beşiktaş tecrübesini konuşturdu. Elenmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.