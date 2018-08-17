Domagoj Vida kulübede kaldı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    kulübede kaldı

    <a href="/index/domagoj-vida?id=a332a901-f5db-42f1-88dc-16f055c590a8" class="" rel="tag">Domagoj Vida</a> kulübede kaldı

    'da düzenlenen 'nda Hırvatistan'la final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan , bu sezon ilk kez 'ın 18 kişilik maç kadrosuna girdi.

    'da düzenlenen 'nda Hırvatistan'la final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan , bu sezon ilk kez 'ın 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Hırvat yıldız maçta şans bulamadı. 'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise kaleci Utku-Quaresma-Negredo-Necip- ve Vagner Love oldu.

    1. 17.8.2018
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