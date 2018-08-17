Domagoj Vida kulübede kaldı
Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın 18 kişilik maç kadrosuna girdi.
Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Hırvat yıldız maçta şans bulamadı. Kara Kartal'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise kaleci Utku-Quaresma-Negredo-Necip- Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.
- 17.8.2018
-
Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA TFF.'DE DOLANCILARDAN YANA OLMUS, USTELIK BIDE BU ZAMANDA EU. ODEYIN DEMIS. AYSAL BU ADAMI KAPIDAN KOVMUSTU
-
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA ANTRAMANDA ACABA KIMIN TARAFINDAN SAKATLANDI DARBEYI KIM VURDU?
-
Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı
Toplam 15
Yorum
mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
Domagoj Vida kulübede kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.