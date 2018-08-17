Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Hırvat yıldız maçta şans bulamadı. Kara Kartal'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise kaleci Utku-Quaresma-Negredo-Necip- Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.