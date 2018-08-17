Beşiktaş'tan TRT’ye teşekkür – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'tan ’ye teşekkür

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/trt?id=49633d51-7456-4341-84bd-30c24adff01e" class="" rel="tag">TRT</a>’ye teşekkür
    , kulübü dün akşamki maçın başlamasına 2 saat kala yayın haklarını satın alan 'ye, " Karşılaşmanın yayın hakkı 'de olmamasına rağmen, hassasiyet gösteren TRT kurumuna teşekkür ederiz" diyerek resmi siteden teşekkür etti.
    1. 17.8.2018
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