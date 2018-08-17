Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Sompo Japan, ile yollarını ayırdı

    Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

    Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, başantrenör ile yollarını ayırdı.

    Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

    Kumuşoğlu, ayrılıkla ilgili, "Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu. Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik." dedi.

    Cihat Kumuşoğlu, yeni antrenör arayışları hakkında ise "Birkaç aday var, onları değerlendirip karar vereceğiz. Gelecek hafta bu konu netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

    1. 17.8.2018 20:57
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