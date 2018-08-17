Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ufuk Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Kumuşoğlu, ayrılıkla ilgili, "Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu. Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik." dedi.
Cihat Kumuşoğlu, yeni antrenör arayışları hakkında ise "Birkaç aday var, onları değerlendirip karar vereceğiz. Gelecek hafta bu konu netlik kazanır." ifadelerini kullandı.
- 17.8.2018 20:57
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Toplam 8
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ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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