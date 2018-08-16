Tek hedefimiz galibiyet – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Tek hedefimiz galibiyet

    Tek hedefimiz galibiyet

    Güneş: Planımız kazanmak üzerine. Hücumda da defansta da iyi olmalıyız

    Beşiktaş , bugün sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Güneş, "Her takım, her kişi, hayatı boyunca bir değişim yaşar. İlk maçı 1-0 almıştık, daha farklı olabilirdi. Felsefemiz yine kazanmak üzerine. Güzel da istiyoruz. Hücum futbolu oynamalıyız ama aynı zamanda da savunmayı iyi yapmalıyız. Başarılı sonuçlar almak önemli ama bunun sürdürülebilir olması gerekir. Geçen sene olduğu gibi yoğun maç temposunu sürdürebileceğimizi düşünüyorum. 3 günde bir maç oynamak kolay değil, Larin ve Love ilk hazırlık döneminden beri bizimle beraber. , derbisinden beri sakatlık nedeniyle istenen şekilde çalışamadı. Kalite olarak hiçbirinin diğerinden farkı yok ama önemli olan verimdir" ifadesini kullandı.
    1. 16.8.2018
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