Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Siyah-Beyazlılar her türlü beraberlik ve galibiyetin yanı sıra gol atarak tek farklı yenildiği skorlarla turu geçiyor. Karşılaşmanın 2 farklı Linz üstünlüğü ile sona ermesi halinde ise turu geçen taraf Avusturya ekibi olacak.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Teknik direktör Şenol Güneş bu akşamki kadroyu ilk maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Bu sezonki tüm resmi maçlarda stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine yeni transfer Enzo Roco'yu 11'e koyan Güneş, sağbekte de sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya görev verdi. Böylelikle Beşiktaş'ın defans hattı Adriano-Pepe-Roco ve Caner Erkin'den oluştu.



Orta sahada değişiklik yapmayan Şenol Güneş'in Medel-Tolgay ikilisinin önündeki oyuncu tercihi yine Oğuzhan oldu. Hücum hattında beklenenin aksine Larin'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam Larin'i Lens ve Babel ile destekledi.



VİDA BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Dünya Kupası'nda final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida bu sezon ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise Utku-Quaresma-Negredo-Necip-Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.



TÜRK TARAFTARLAR DEPLASMAN YASAĞINI DİNLEMEDİ

2 sezon önceki Lyon deplasmanında yaşanan olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa deplasmanlarına seyirci götürmeyen ve bilet haklarını kullanmayan Beşiktaş'ın bu uygulaması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve Bayern Münih maçlarında rakip takım tribünlerinden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz maçında da aynı uygulamayı yaptı. Gerek Linz ve Avusturya, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlar Linz maçında da bir hayli fazlaydı. Belli bölümlerde toplu halde oturan Türk vatandaşlarının sayısı stada dağılanlar da eklendiğinde 3-4 bini rahatlıkla buldu. Bu arada stat içinde Türk taraftarlar ile Linz taraftarları arasında polisin fazla büyümeden engel olduğu bir karışıklık yaşandı. Karışılık sonrası polis kontrolünde Türk taraftarların yeri değiştirildi.



LİNZ POLİSİNDEN YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Linzer Stadı'nda yıllardan bu yana ilk kez tüm biletlerin satılması emniyet güçlerinin tüm dikkatini maça vermesini de sağladı. Stada giriş noktalarının gerisinden itibaren önlem alan Avusturya polisi stadın içinde de hemen hemen tüm tribünlerin önünde önlem aldı.



TEK YÖNETİCİ AHMET ÜRKMEZGİL

Beşiktaş'ı LASK Linz maçında yönetici olarak sadece Ahmet Ürkmezgil temsil etti. Dün takımla beraber Avusturya'ya gelen Ürkmezgil haricinde hiçbir yönetici Linz maçına gelmedi. Başkan Fikret Orman'ın ise bugün Kulüpler Birliği toplantısı olması sebebiyle Linz'e gelemediği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN ERZURUM'A GEÇECEK

Siyah Beyazlılar Linz maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek doğrudan Erzurum'a geçecek. Pazar günü Süper Lig'de B.B Erzurumspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar bu geceden sonra İstanbul'a dönülmesi halinde sadece 1 gün olan dinlenme imkanını artırmak için doğrudan Erzurum'a geçme kararı aldı.