Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön eleme turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Sa ve 68'inci dakikada Frieser atarken, Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 90+1'inci dakikada Negredo'dan geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Jeremain Lens'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

42. dakikada LASK Linz öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor'a gönderdi. Savunmada Roco'dan sıyrılan Victor'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Holland, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Holland'ın yerden köşeye vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Quaresma'nın sağ taraftan yaptığı ortada top LASK Linz savunmasından döndü. Ceza sahasının dışından Tolgay Arslan'ın vuruşunda top auta çıktı.

69. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Pepe'nin savunmadan vurduğu top yarı alanda LASK Linz futbolcularında kaldı. LASK Linz atağında ceza sahasına giren Samuel Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin'den döndü. Dönen topu tamamlayan Dominik Frieser takımını 2-0 öne geçirdi.

90. dakikada Beşiktaş, Negredo ile aradığı golü buldu. Caner Erkin'in sol taraftan yaptığı ortada Pepe topu ceza alanı çizgisinde ayağıyla indirdi. Negredo'nun gelişine sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1

90+2. dakikada Negredo kırmızı kart gördü. 85. dakikada sarı kart gören Negredo, 90+2. dakikadaki ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İstanbul'daki maçta rakibini 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen play-off turuna yükselen taraf oldu.

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Şenol Güneş bu akşamki kadroyu ilk maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Bu sezonki tüm resmi maçlarda stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine yeni transfer Enzo Roco'yu 11'e koyan Güneş, sağbekte de sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya görev verdi. Böylelikle Beşiktaş'ın defans hattı Adriano-Pepe-Roco ve Caner Erkin'den oluştu.

Orta sahada değişiklik yapmayan Şenol Güneş'in Medel-Tolgay ikilisinin önündeki oyuncu tercihi yine Oğuzhan oldu. Hücum hattında beklenenin aksine Larin'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam Larin'i Lens ve Babel ile destekledi.

VİDA BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Dünya Kupası'nda final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida bu sezon ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise Utku-Quaresma-Negredo-Necip-Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.

TÜRK TARAFTARLAR DEPLASMAN YASAĞINI DİNLEMEDİ

2 sezon önceki Lyon deplasmanında yaşanan olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa deplasmanlarına seyirci götürmeyen ve bilet haklarını kullanmayan Beşiktaş'ın bu uygulaması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve Bayern Münih maçlarında rakip takım tribünlerinden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz maçında da aynı uygulamayı yaptı. Gerek Linz ve Avusturya, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlar Linz maçında da bir hayli fazlaydı. Belli bölümlerde toplu halde oturan Türk vatandaşlarının sayısı stada dağılanlar da eklendiğinde 3-4 bini rahatlıkla buldu. Bu arada stat içinde Türk taraftarlar ile Linz taraftarları arasında polisin fazla büyümeden engel olduğu bir karışıklık yaşandı. Karışılık sonrası polis kontrolünde Türk taraftarların yeri değiştirildi.

LİNZ POLİSİNDEN YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Linzer Stadı'nda yıllardan bu yana ilk kez tüm biletlerin satılması emniyet güçlerinin tüm dikkatini maça vermesini de sağladı. Stada giriş noktalarının gerisinden itibaren önlem alan Avusturya polisi stadın içinde de hemen hemen tüm tribünlerin önünde önlem aldı.

TEK YÖNETİCİ AHMET ÜRKMEZGİL

Beşiktaş'ı LASK Linz maçında yönetici olarak sadece Ahmet Ürkmezgil temsil etti. Dün takımla beraber Avusturya'ya gelen Ürkmezgil haricinde hiçbir yönetici Linz maçına gelmedi. Başkan Fikret Orman'ın ise bugün Kulüpler Birliği toplantısı olması sebebiyle Linz'e gelemediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN ERZURUM'A GEÇECEK

Siyah Beyazlılar Linz maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek doğrudan Erzurum'a geçecek. Pazar günü Süper Lig'de B.B Erzurumspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar bu geceden sonra İstanbul'a dönülmesi halinde sadece 1 gün olan dinlenme imkanını artırmak için doğrudan Erzurum'a geçme kararı aldı.