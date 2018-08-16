İspanya'nın önde gelen gazetelerindne AS İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak olduğunu belirtti.



Negredo kahraman gibi veda ediyor başlığıyla verilen haberde, "Beşiktaş formasına vedasını kahraman gibi yaptı. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.