Napoli’nin Ospina ısrarı
Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında ilk sırada yer alan David Ospina için İtalya'dan kötü haber geldi.
De Laurentiis, "Ospina için görüşmelerimiz sürüyor, gelebilir. İyi gidiyoruz, muhtemelen orta noktada anlaşırız" dedi.
Bu açıklamalar, Beşiktaş'ın Ospina transferinde geride kaldığı şeklinde yorumlandı.
- 16.8.2018
-
Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
-
Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
-
Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Napoli’nin Ospina ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.