Napoli’nin Ospina ısrarı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’nin Ospina ısrarı

    Napoli’nin Ospina ısrarı

    'ın kaleci adayları arasında ilk sırada yer alan David Ospina için 'dan kötü haber geldi.

    Başkanı Laurentiis, ile adı anılan Ospina için görüşmelerini yaptıklarını doğruladı.

    De Laurentiis, "Ospina için görüşmelerimiz sürüyor, gelebilir. İyi gidiyoruz, muhtemelen orta noktada anlaşırız" dedi.

    Bu açıklamalar, Beşiktaş'ın Ospina transferinde geride kaldığı şeklinde yorumlandı.
    1. 16.8.2018
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