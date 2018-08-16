Ev ödevlerimizi yaptık – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ev ödevlerimizi yaptık

    Ev ödevlerimizi yaptık
    LİNZ Oliver Glasner, maçına hazır olduklarını söyledi. Glasner, "İlk maçta çok iyi bir performans sergiledik. Şimdi de Beşiktaş'ın bize vereceği fırsatları kullanmaya çalışacağız. Savunmada da 'da olduğu gibi sağlam duracağız. Ev ödevlerimizi yaptık" diye konuştu.
    1. 16.8.2018
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