Enzo Roco Beşiktaş'ı yakıyordu! – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ı yakıyordu!

    <a href="/index/enzo-roco?id=2fe65133-2b5c-471b-9797-34bf43fe83c8" class="" rel="tag">Enzo Roco</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı yakıyordu!

    'ın yeni transferi , LASK Linz maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti.

    'ın yeni transferi , LASK Linz maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti. 'ın yediği her iki golde de hatasıyla dikkat çeken Roco, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın yediği ilk golde rakibinin karşısında çok ağır kalan ve basit bir çalım yiyen Roco, ikinci golde de yaptığı pas hatasıyla dikkat çekti. Beşiktaş taraftarları da Roco'nun ilk 11'de çıktığı ilk maçtaki performansını beğenmedi ve tepki gösterdiler. İşte taraftar tepkileri:








    1. 16.8.2018 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ı yakıyordu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN