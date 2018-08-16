Bahar Çağlar Beşiktaş'ta – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ta

    Bahar Çağlar Beşiktaş'ta

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 'ı transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1,90 metre boyunda ve forvet olarak görev yapıyor.

    Basketbol kariyerine 'da başlayan milli basketbolcu, ve takımlarında forma giydi.

    Kariyerinde 7 Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 , 2 , 1 Avrupa Ligi, 1 şampiyonluğu bulunan Bahar Çağlar, aynı zamanda milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



    1. 16.8.2018 18:57
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