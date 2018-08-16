Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bahar Çağlar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1,90 metre boyunda ve forvet olarak görev yapıyor.

Basketbol kariyerine Ceyhan Belediyespor'da başlayan milli basketbolcu, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 7 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Avrupa Kupası, 1 Avrupa Ligi, 1 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Bahar Çağlar, aynı zamanda milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.