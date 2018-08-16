Bahar Çağlar Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Bahar Çağlar'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bahar Çağlar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1,90 metre boyunda ve forvet olarak görev yapıyor.
Basketbol kariyerine Ceyhan Belediyespor'da başlayan milli basketbolcu, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi takımlarında forma giydi.
Kariyerinde 7 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Avrupa Kupası, 1 Avrupa Ligi, 1 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Bahar Çağlar, aynı zamanda milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
- 16.8.2018 18:57
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal ya başkan takdir ediyorum seni ama nedir bu negredo,love transferleri.gönder gitsin bunları Beşiktaş'a yakışır golcüler al.şenol hoca haklı.
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Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Toplam 1
Yorum
forever1903 dogru karar destekliyorum, zaten dogru dürüs bir yayin yapmiyorlar, bosuna paralar harcaniyor, hep birlikte harekt edilmesi dahada dogru
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Beşiktaş sayfalarin da neden Fenerbahçe galatsaray haberi okuyoruz . yapacak haber mi bulamadiniz bide UEFA on eleme maci var çok .........
Bahar Çağlar Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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