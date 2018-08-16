2019 UEFA Süper Kupa devir teslim töreni yapıldı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    2019 töreni yapıldı

    2019 UEFA Süper Kupa devir teslim töreni yapıldı

    'nun ev sahipliğinde Beşiktaş 'ta oynanacak 2019 'nın ev sahipliği töreni yapıldı.

    Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda oynanan - 2018 müsabakası öncesinde düzenlenen törende, 'nun () yeni ev sahibi olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili 'ya sembolik bilet verildi. Törene TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Estonya Futbol Federasyonu yetkilileri de katıldı.

    Final Vodafone Park'ta oynanacak


    2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos 2019 tarihinde 'ta oynanacak.

    1. 16.8.2018 13:09
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