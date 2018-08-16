2019 UEFA Süper Kupa devir teslim töreni yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa'nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı.
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda oynanan Real Madrid - Atletico Madrid 2018 UEFA Süper Kupa müsabakası öncesinde düzenlenen törende, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni ev sahibi olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'ya sembolik bilet verildi. Törene TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Estonya Futbol Federasyonu yetkilileri de katıldı.
Final Vodafone Park'ta oynanacak
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak.
- 16.8.2018 13:09
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murat tarık tolga ahmet carole selçuk eren belhanda feghouli hemen gitmeli.
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UGURR 2 1 YENİLDİ 1 0 DEGİL
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