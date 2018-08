İlk maçı daha farklı kazanabileceklerini ifade eden Şenol Güneş, "İlk maçta 1-0'lık skorla buraya geldik. Kendi sahamızda daha farklı kazanabilirdik. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz elinden geleni gösterdi. Koşan ve kompakt oynayan bir takım. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım iki tarafta güzel futbol oynayacaktır. İzleyenler keyif alır ve biz de kazanırız" diye konuştu.



"KAYBETTİĞİMİZ TOPLARI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Rakiplere göre futbolcu değişikleri olduğunu belirten, "Her takım, her kişi hayatı boyunca gelişim yaşar ve yaşamalı. Futbol adına tabii ki değişim gerekiyor. Rakiplere göre oyuncu değişiklikleri oluyor. Güçlü olmanız lazım. Fizik ve mental olarak kazanmak üzerine bir mantalitemiz var. Bunun için de hücum yapıyoruz, savunma da yapmamız gerekiyor. Bu yıl o konuda yol kat ettiğimizi düşünüyorum ama hücum için kaybettiğimiz topları kazanmamız gerekiyor. Geçişleri daha iyi yaptığımızı düşünüyorum ancak henüz yüzde yüz olduğumuzu düşünmüyorum. Olduğumuz zaman hepiniz göreceksiniz" ifadelerini kullandı



"HERKES EN İYİSİNİ YAPMALI"

Takımdaki futbolcular arasında ayrım yapmadığını ifade eden Güneş, "Oyuncular arasında bir plan değil. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Onlara da söyledim takıma hizmet için buradalar. Herkes en iyisini yapmalı. Yapan oynar diğeri tabii ki rekabet yapacak ama asıl rakibimiz rakip takım. Geçen sene ilk yarılarda bunlarda başarılı olmadığımız için sıkıntı yaşadık. Lens, Negredo, Love oynayamadılar. İyi oyucular ama oynadıkları zaman katkı yapamadılar. Hepsi, kaliteli ama kimin oynayacağını takıma yaptığı katkı belirliyor."



"ÖNEMLİ OLAN FORMU DEVAM ETTİRMEK"

Devamlılığın önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Başarılı sonuçlar almak önemli ama sürdürebilmek daha önemli. Devamlılık lazım. Bunun için çok çalışmak lazım. Sezon planlamasında ilk 4-6 hafta sonrasında takımın genel durumunu görüyorsunuz. Bu yıl Dünya Kupası nedeniyle oynayıp izin yapanlar geç geldi. Değişim olacaktır. Önemli olan formu devam ettirmek. Öyle de olur. Rakiplere göre 1 hafta falan erken başladık. Takıma daha erken ya da daha geç dönenler olabiliyor. Henüz takım oturmadı. Bunları göreceğiz. Gidip gelenlere göre sürdürebiliriz. Geçen sene başında Şampiyonlar Ligi'nde etkilenmemiz oldu. Gelenler geç geldi ve hazır değildi. Bu yıl geleceklerle daha iyi oluruz ama bunu zaman gösterecek. Sadece biz de değil rakiplerin de nasıl olacağı önemli" şeklinde konuştu.



"HAFTA SONU DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Sezonu erken açmanın kolay olmadığını dile getiren Güneş, "Fizik güç, taktik anlayış oyuncu değişiminin verimliliğiyle birbirine bağlantılı. Zaman zaman hatalarda olabiliyor. Tempolu oynadığınızda sezon başında ne kadar götürürsünüz o da önemli. Tam tersi yavaş başlayıp tempolu da devam ettirebilirsiniz. İlk maçın ilk yarısında iyi göründükten sonra ikinci yarıda kötü olmamız taraftarı ve oyuncuları etkilemiştir. Sezon başında 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Bu da etkiledi. Yarına göre hafta sonu oyuncu değişikliği olabilir" dedi.



"NEGREDO, LARİN, LOVE HEPSİ İYİ OYUNCU"

"Oyuncularla ilgili seçimlerde çalışmalar, uyumlar, hazır olmalar hepsi önemli. Geçen seneden kalan Larin ve Love bizim oyuncularımız. Hazırlık kampından itibaren bizimle beraberler. Ancak her ikisinin de eksiklikleri var. Negredo, Galatasaray maçından sonra sakatlık nedeniyle antrenman yapamadı. İlk kamp döneminde yoktu, sonrasında başladı. Hepsi iyi oyuncu. Ancak her oyuncuyu sık sık değiştirmek doğru değil. Zamanı gelince her biri tek tek değerlendirilir.



?RYAN BABEL: "ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Ryan Babel, "Yarın zor bir maç bekliyor. Özgüvenimiz yüksek. Son iki maçtaki sonuçlarla birlikte odaklanırsak gayet iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Az önce söyledim özgüvenimiz yüksek. Geliştireceğimiz birçok alan var ama gidişat olumlu bu yarına da yansıyacak. Cyle, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Hala çok genç. Potansiyeli büyük, geçen seneden bu yana bakarsanız, çok gelişme kaydetti. Bence iyi yolda" ifadelerini kullandı.