Linz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oliver Glasner, Beşiktaş maçına hem teknik ekip hem de oyuncular olarak iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ev ödevlerimizi yaptık." dedi.

İlk maçta Beşiktaş'a İstanbul'da 1-0 yenildiklerini hatırlatan Glasner, yarınki karşılaşmada her türlü sonucun ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Takım olarak ilk maçta çok iyi bir performans sergiledik. Şimdi yine zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş'a karşı burada da iyi bir performans göstererek, ihtiyaç duyduğumuz golü bulacağımıza inanıyorum. Buna göre de hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların korkusuz bir şekilde maça çıkacaklarını ifade eden Glasner, "Beşiktaş'ın bize vereceği fırsatları kullanmaya çalışacağız. Savunmada da İstanbul'da olduğu gibi sağlam duracağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, 13 bin 900 seyirci kapasitesi olan Linz Stadı'nın yarın oynanacak karşılaşmada büyük oranda dolmasının beklendiği belirtildi.