LASK Linz'in hocası Glasner takımına güveniyor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Avusturya temsilcisi LASK Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, maça hazır olduklarını söyledi.
Linz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oliver Glasner, Beşiktaş maçına hem teknik ekip hem de oyuncular olarak iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ev ödevlerimizi yaptık." dedi.
İlk maçta Beşiktaş'a İstanbul'da 1-0 yenildiklerini hatırlatan Glasner, yarınki karşılaşmada her türlü sonucun ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Takım olarak ilk maçta çok iyi bir performans sergiledik. Şimdi yine zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş'a karşı burada da iyi bir performans göstererek, ihtiyaç duyduğumuz golü bulacağımıza inanıyorum. Buna göre de hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcuların korkusuz bir şekilde maça çıkacaklarını ifade eden Glasner, "Beşiktaş'ın bize vereceği fırsatları kullanmaya çalışacağız. Savunmada da İstanbul'da olduğu gibi sağlam duracağız." şeklinde konuştu.
Öte yandan, 13 bin 900 seyirci kapasitesi olan Linz Stadı'nın yarın oynanacak karşılaşmada büyük oranda dolmasının beklendiği belirtildi.
- 15.8.2018 14:21
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Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 13
Yorum
ffvbnc 20100 e kdr yasayacagını dusunuyo bu adam heralde
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
Mert biz rakipler olarak volkanı destekliyoruz keşke azizde aykutta olsaydı ama farketmez cocu ve koç ta onların izinde sorun yok devam edin
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
berlinale besiktasi iki yil tolga ve fabri yakti milli takimi ve fb yi de volkan yakti artik bu Kadar uzun Zaman ayni adamlarla devam edilmemeli
LASK Linz'in hocası Glasner takımına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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