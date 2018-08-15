LASK Linz'in hocası Glasner takımına güveniyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Linz'in hocası Glasner takımına güveniyor

    LASK Linz'in hocası Glasner takımına güveniyor

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın sahasında 'ı konuk edecek Avusturya temsilcisi Linz'in teknik direktörü , maça hazır olduklarını söyledi.

    Linz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , maçına hem teknik ekip hem de oyuncular olarak iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ev ödevlerimizi yaptık." dedi.

    İlk maçta Beşiktaş'a İstanbul'da 1-0 yenildiklerini hatırlatan Glasner, yarınki karşılaşmada her türlü sonucun ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Takım olarak ilk maçta çok iyi bir performans sergiledik. Şimdi yine zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş'a karşı burada da iyi bir performans göstererek, ihtiyaç duyduğumuz golü bulacağımıza inanıyorum. Buna göre de hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

    Futbolcuların korkusuz bir şekilde maça çıkacaklarını ifade eden Glasner, "Beşiktaş'ın bize vereceği fırsatları kullanmaya çalışacağız. Savunmada da İstanbul'da olduğu gibi sağlam duracağız." şeklinde konuştu.

    Öte yandan, 13 bin 900 seyirci kapasitesi olan Linz Stadı'nın yarın oynanacak karşılaşmada büyük oranda dolmasının beklendiği belirtildi.

    1. 15.8.2018 14:21
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