Beşiktaş’ta yönetim şekilleniyor: Deniz Atalay yeni yönetimde – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’ta yönetim şekilleniyor: yeni yönetimde

    Beşiktaş’ta yönetim şekilleniyor: Deniz Atalay yeni yönetimde

    ’ta 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ’ın listesi şekilleniyor. Fikret Orman’ın başkan seçildiği ilk günden bu yana yönetimde olan , yeni yönetimde de yer alacak.

    Başkanı , 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde listesini şekillendiriyor. , Şafak Mahmutyazıcıoğlu, , Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, , Candaş Tolga Işık ve 'la yola devam edecek olan Fikret Orman, liste başında olmasını istediği 'la dün Ümraniye'de seçim ağırlıklı genel bir toplantı yaptı.

    Fikret Orman'ın seçildiği ilk günden bu yana yönetimde olan ve halen asbaşkanlık görevini yürüten Atalay, yeni yönetimde de Başkan Fikret Orman'ın yanında yer alacak. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Orman ve Atalay, seçimde gelen kurul üyelerinin oylarına sunulacak olan listenin de üzerinden geçti. Yönetimde yola devam edilecek olan isimlerin belirlendiği toplantıda, yeni dönemde yönetime katkı sağlayabilecek yönetici adayları hakkında da fikir alışverişi yapıldı.
    1. 15.8.2018 14:38
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