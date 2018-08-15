Beşiktaş’ta yönetim şekilleniyor: Deniz Atalay yeni yönetimde
Beşiktaş’ta 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Fikret Orman’ın listesi şekilleniyor. Fikret Orman’ın başkan seçildiği ilk günden bu yana yönetimde olan Deniz Atalay, yeni yönetimde de yer alacak.
Fikret Orman'ın seçildiği ilk günden bu yana yönetimde olan ve halen asbaşkanlık görevini yürüten Atalay, yeni yönetimde de Başkan Fikret Orman'ın yanında yer alacak. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Orman ve Atalay, seçimde gelen kurul üyelerinin oylarına sunulacak olan listenin de üzerinden geçti. Yönetimde yola devam edilecek olan isimlerin belirlendiği toplantıda, yeni dönemde yönetime katkı sağlayabilecek yönetici adayları hakkında da fikir alışverişi yapıldı.
- 15.8.2018 14:38
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Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 13
Yorum
ffvbnc 20100 e kdr yasayacagını dusunuyo bu adam heralde
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
Mert biz rakipler olarak volkanı destekliyoruz keşke azizde aykutta olsaydı ama farketmez cocu ve koç ta onların izinde sorun yok devam edin
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
berlinale besiktasi iki yil tolga ve fabri yakti milli takimi ve fb yi de volkan yakti artik bu Kadar uzun Zaman ayni adamlarla devam edilmemeli
Beşiktaş’ta yönetim şekilleniyor: Deniz Atalay yeni yönetimde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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