Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kazanarak başladı! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , ve kazanarak başladı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ve <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kazanarak başladı!

    Son şampiyon ’da , ’da , Feghouli ve ’yı kesti. Cimbom 3-1 ile 3 puanı kaptı.

    Son şampiyon 'da , 'da , Feghouli ve 'yı kesti. Cimbom 3-1 ile 3 puanı kaptı. evinde yenik duruma düştüğü maçta 'u 2-1 ile devirmeyi bildi. , Trabzon engelini 2-0'lık skorla aştı. , ilk 45 dakikasını çok iyi oynadığı maçta Akhisar'ı 2-1'lik skorla geçti. , Rize'de 2-0'dan maçı 3-2'ye çevirdi.

    İMPARATOR'DAN KESİK
    Bu yazı ile geçirdik ancak 'in tadı bambaşka... Özlediğimiz lig sonunda başladı. Son şampiyon startı ligin yeni ekibi Ankaragücü karşısında verdi. Yenik duruma düştüğü maçı , Kone'nin kendi kalesine ve Eren'in golleriyle çevirmeyi başardı. Maç kadar "İmparator" lakaplı 'in finalinde dökülen , ve Feghouli'yi kesmesi konuşuldu. sonradan girip asist yaptı, Feghouli de oyuna dahil oldu. Ancak zam talebinin reddi sonrası yüzünden düşen bin parça olan gol kralı , 'den 'da forma bulamadı.

    SEYİRCİ GERİ DÖNDÜ
    Kanarya yeni sezona büyük bir motivasyonla başladı. Evinde ağırladığı 'u 1-0 geri düşmesine rağmen Giuliano'nun penaltısı ve Josef'in golüyle devirmeyi bildi. Barış Alıcı her maç üzerine koyarak oynamayı sürdürüyor. Kenara gelirken Kadıköy tribünlerinin onu ayakta alkışlaması görülmeye değerdi. sezonunda sarı-lacivertliler, 4. yıldız için çok daha hırslı olacaklar. Bunu ilk haftadan belli ettiler. , deplasmanında 2-0 yenik duruma düştü. Khalili'nin müthiş oyunuyla zorlu deplasmanından 3-2'lik skor ve 3 puanla dönmeyi başardılar.

    GERÇEK LENS'TEN KESİTLER
    'ta geçen sezonun hayal kırıklığı olan , 'deki performansından izler sergiledi. Akhisar maçında rakip savunmayı perişan etti. Babel'e çok güzel bir gol attırdı. Kartal ilk yarıdaki oyunuyla beğenildi. İkinci yarı durgundu. Şampiyonluk adaylarından Başakşehir, eski günlerine dönmeye çalışan Trabzonspor'u 2-0 ile geçti. Burak Yılmaz'ın oynamadığı maçta ekibi hücumda ciddi manada tıkanıklık yaşadı. Konyaspor, BB Erzurum'u yenerken Ömer Ali Şahiner özel bir performans sergiledi. Yeni çılgın Göztepe seyircisi önünde 3-1'lik galibiyet alarak sezona 3 puanla başladı.

    1. 15.8.2018
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