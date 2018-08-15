Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kazanarak başladı!
Son şampiyon Galatasaray’da Fatih Terim, Ankara’da Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı kesti. Cimbom 3-1 ile 3 puanı kaptı.
Son şampiyon Galatasaray'da Fatih Terim, Ankara'da Gomis, Feghouli ve Belhanda'yı kesti. Cimbom 3-1 ile 3 puanı kaptı. Fenerbahçe evinde yenik duruma düştüğü maçta Bursaspor'u 2-1 ile devirmeyi bildi. Medipol Başakşehir, Trabzon engelini 2-0'lık skorla aştı. Beşiktaş, ilk 45 dakikasını çok iyi oynadığı maçta Akhisar'ı 2-1'lik skorla geçti. Kasımpaşa, Rize'de 2-0'dan maçı 3-2'ye çevirdi.
İMPARATOR'DAN KESİK
Bu yazı Dünya Kupası ile geçirdik ancak Süper Lig'in tadı bambaşka... Özlediğimiz lig sonunda başladı. Son şampiyon Galatasaray startı ligin yeni ekibi Ankaragücü karşısında verdi. Yenik duruma düştüğü maçı Serdar Aziz, Kone'nin kendi kalesine ve Eren'in golleriyle çevirmeyi başardı. Maç kadar "İmparator" lakaplı Fatih Terim'in Süper Kupa finalinde dökülen Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi kesmesi konuşuldu. Belhanda sonradan girip asist yaptı, Feghouli de oyuna dahil oldu. Ancak zam talebinin reddi sonrası yüzünden düşen bin parça olan gol kralı Gomis, Fatih Terim'den Ankara'da forma bulamadı.
SEYİRCİ GERİ DÖNDÜ
Kanarya yeni sezona büyük bir motivasyonla başladı. Evinde ağırladığı Bursaspor'u 1-0 geri düşmesine rağmen Giuliano'nun penaltısı ve Josef'in golüyle devirmeyi bildi. Barış Alıcı her maç üzerine koyarak oynamayı sürdürüyor. Kenara gelirken Kadıköy tribünlerinin onu ayakta alkışlaması görülmeye değerdi. Lefter Küçükandonyadis sezonunda sarı-lacivertliler, 4. yıldız için çok daha hırslı olacaklar. Bunu ilk haftadan belli ettiler. Kasımpaşa, Çaykur Rize deplasmanında 2-0 yenik duruma düştü. Khalili'nin müthiş oyunuyla zorlu Karadeniz deplasmanından 3-2'lik skor ve 3 puanla dönmeyi başardılar.
GERÇEK LENS'TEN KESİTLER
Beşiktaş'ta geçen sezonun hayal kırıklığı olan Jeremain Lens, Fenerbahçe'deki performansından izler sergiledi. Akhisar maçında rakip savunmayı perişan etti. Babel'e çok güzel bir gol attırdı. Kartal ilk yarıdaki oyunuyla beğenildi. İkinci yarı durgundu. Şampiyonluk adaylarından Başakşehir, eski günlerine dönmeye çalışan Trabzonspor'u 2-0 ile geçti. Burak Yılmaz'ın oynamadığı maçta Karadeniz ekibi hücumda ciddi manada tıkanıklık yaşadı. Konyaspor, BB Erzurum'u yenerken Ömer Ali Şahiner özel bir performans sergiledi. Yeni Malatya çılgın Göztepe seyircisi önünde 3-1'lik galibiyet alarak sezona 3 puanla başladı.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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