‘100’lerin adamı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ‘100’lerin adamı

    ‘100’lerin adamı

    Geçen sezon ’taki resmi maçlarda 100. golü atan Babel, bu sezon da lig maçlarındaki 100. golü kaydetti.

    , siyah-beyazlı formayla 'ta tarihi golleri atan isim oldu. Geçen sezon 'de Osmanlıspor ile oynanan ve 'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 3 gol birden atan Ryan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'taki resmi maçlarında 100. golünü attı. Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarında da takımı adına 100. golü atan isim olarak dikkati çekti.

    EN GOLCÜ 3. OYUNCU
    Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü kaydeden yıldız futbolcu, siyah-beyazlı ekibin resmi maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolmabahçe'de iki "Dalya" birden yapmayı başardı. Hollandalı futbolcu böylece Vodafone Park Stadı'nda son iki karşılaşmada iki gol atarak bu stattaki en Beşiktaşlı futbolcular sıralamasında üçüncü basamağa yükseldi.
    1. 15.8.2018
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