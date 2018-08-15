‘100’lerin adamı
Geçen sezon Vodafone Park’taki resmi maçlarda 100. golü atan Babel, bu sezon da lig maçlarındaki 100. golü kaydetti.
EN GOLCÜ 3. OYUNCU
Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü kaydeden yıldız futbolcu, siyah-beyazlı ekibin resmi maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolmabahçe'de iki "Dalya" birden yapmayı başardı. Hollandalı futbolcu böylece Vodafone Park Stadı'nda son iki karşılaşmada iki gol atarak bu stattaki en golcü Beşiktaşlı futbolcular sıralamasında üçüncü basamağa yükseldi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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