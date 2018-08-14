Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı. Trtspor'daki 'Stadyum' programında konuşan Reçber, "Sözleşme şartlarım ve sürem gerçekten çok iyiydi. Transferdeki görüş ayrılığımız ve farklı düşüncelerimiz neticesinde kalmamın ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmemin mümkün olmadığını görerek profesyonel düşünerek ayrılmaya karar verdim. Kulüpten kimse bana 'Git' demedi" açıklamasını yaptı.