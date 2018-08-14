Serkan Reçber ayrılık nedenini açıkladı
Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı.
Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı. Trtspor'daki 'Stadyum' programında konuşan Reçber, "Sözleşme şartlarım ve sürem gerçekten çok iyiydi. Transferdeki görüş ayrılığımız ve farklı düşüncelerimiz neticesinde kalmamın ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmemin mümkün olmadığını görerek profesyonel düşünerek ayrılmaya karar verdim. Kulüpten kimse bana 'Git' demedi" açıklamasını yaptı.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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