LASK Lins - Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    LASK Lins - maçını yönetecek

    LASK Lins - Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek

    'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcisi LASK Linz ile Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem görev alacak.

    'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcisi LASK Linz ile Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem görev alacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

    1. 14.8.2018
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