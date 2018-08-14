LASK Lins - Beşiktaş maçını Nikola Dabanovic yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile 16 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic görev alacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile 16 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic görev alacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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