Skor avantajının ele geçirilmesine rağmen rakiplerin 2. yarılarda özellikle orta saha oyuncuları üzerinden yaptığı baskı ve kaptığı toplarla yarattığı tehlikeler, önündeki maçlar için büyük bir uyarı niteliği taşıyor.



Oynadığı 5 sezonda takımın değişmeyen tek oyuncusu konumunda olan Atiba'nın sezon başı kampına katılmadığı için hazır olmaması ve Talisca'nın yerine yeni bir oyuncu alınmaması orta saha yükünü şu an için 3 futbolcu üzerine yıkmış durumda. Medel, Oğuzhan ve Tolgay Arslan'dan oluşan orta sahanın maçların ilk yarılarında rakibe ezici üstünlük kurmasına rağmen, ikinci yarılarda yediği baskı ile oyun kurmakta ve atak yapmakta zorlandığı görüldü. Buna Medel'in taktik değişikliklerle stopere geçirilmesi de eklenince sadece Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un üzerine kalan orta sahanın oyun hakimiyetini sağlamakta yetersiz kaldığı da net bir şekilde kendini gösteren gözlemlerden.



Teknik direktör Şenol Güneş, orta sahanın çözümü için öncelikle Atiba'nın bir an önce eski formuna ulaşıp takıma girmesini bekliyor. Formunu yakalamış bir Atiba'nın Medel ve Tolgay ile birlikte daha güçlü olacağını bilen tecrübeli teknik adam, transfer yapılıncaya kadar da 10 numara pozisyonunda Oğuzhan'dan faydalanmaya devam edecek. Eğer transfer komitesi 31 Ağustos'a kadar yeni bir forvet arkası alırsa orta saha bir hayli güçlü olacak. Ancak transfer gerçekleşmez ise sezon Oğuzhan Özyakup ile tamamlanacak.