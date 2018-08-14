Beşiktaş Süleyman Seba'yı kabri başında andı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'yı kabri başında andı

    Beşiktaş Süleyman Seba'yı kabri başında andı

    Onursal Başkan ’nın ölümünün 4. yılında yapılan törende konuşan Başkan Orman, “Allah bize ona layık olmayı nasip etsin” dedi

    Onursal Başkanı merhum , ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı. Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan , "Bugün Süleyman ağabeyimizin ölüm yıl dönümü. Bizim için de hem onu yad etmek, hem de Beşiktaş'ta yaptıklarını hatırlamak için önemli bir gün. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize çok şey öğretti, Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı" dedi ve şöyle devam etti:

    SEBA: ÜZMESİNLER
    "Maddi olan şeylerden, şampiyonluktan daha önemli olan şeyler vardı; bize esas onları öğretti. Bunlardan biri de Beşiktaşlılığın ne demek olduğu, centilmenliğin, bir spor adamı zerafetinin ne demek olduğunu gösterdi. Sadece Beşiktaşlılara değil, bütün spor camiasına. Biz de evlatları olarak ondan çok şey öğrendik. Allah bize de ona layık olmayı, bütün Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Süleyman ağabey 'Beşiktaş'ı üzmesinler' dedi. İnşallah Beşiktaş'ı hiç kimse üzmez, üzmeye de kimsenin gücü yetmesin."

    ALİ SAMİ YEN DE UNUTULMADI
    Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve kongre üyeleri Süleyman Seba'yı anma töreninin ardından 'ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan 'in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dualar etti.

    FUTBOL CAMİASI UNUTMADI
    Fenerbahçe: Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
    Galatasaray: Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Trabzonspor: Tüm renklere saygısı, centilmenliği ve duruşuyla Türk sporunda örnek teşkil eden Süleyman Seba'yı saygıyla anıyoruz.
    Başakşehir: Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. TFF: Türk futbolunun sembol ismi, centilmenliği, duruşu ve rakiplere saygısıyla tüm futbolseverlere örnek olan, adını 'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük bir onur duyduğumuz Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının dördüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
    Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden diğer kulüpler de Seba için mesaj yayımladı.

    1. 14.8.2018
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