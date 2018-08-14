Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı. Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, "Bugün Süleyman ağabeyimizin ölüm yıl dönümü. Bizim için de hem onu yad etmek, hem de Beşiktaş'ta yaptıklarını hatırlamak için önemli bir gün. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize çok şey öğretti, Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı" dedi ve şöyle devam etti:



SEBA: ÜZMESİNLER

"Maddi olan şeylerden, şampiyonluktan daha önemli olan şeyler vardı; bize esas onları öğretti. Bunlardan biri de Beşiktaşlılığın ne demek olduğu, centilmenliğin, bir spor adamı zerafetinin ne demek olduğunu gösterdi. Sadece Beşiktaşlılara değil, bütün spor camiasına. Biz de evlatları olarak ondan çok şey öğrendik. Allah bize de ona layık olmayı, bütün Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Süleyman ağabey 'Beşiktaş'ı üzmesinler' dedi. İnşallah Beşiktaş'ı hiç kimse üzmez, üzmeye de kimsenin gücü yetmesin."



ALİ SAMİ YEN DE UNUTULMADI

Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve kongre üyeleri Süleyman Seba'yı anma töreninin ardından Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen'in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dualar etti.



FUTBOL CAMİASI UNUTMADI

Fenerbahçe: Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Galatasaray: Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Trabzonspor: Tüm renklere saygısı, centilmenliği ve duruşuyla Türk sporunda örnek teşkil eden Süleyman Seba'yı saygıyla anıyoruz.

Başakşehir: Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. TFF: Türk futbolunun sembol ismi, centilmenliği, duruşu ve rakiplere saygısıyla tüm futbolseverlere örnek olan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük bir onur duyduğumuz Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının dördüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden diğer kulüpler de Seba için mesaj yayımladı.